Watch Party
Prémios Sophia refletem "um bom ano" para o Cinema português
07 mai, 2026 • Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , João Malheiro
Os Prémios Sophia realizam-se na próxima semana, honrando o melhor que se fez na indústria audiovisual em Portugal, no ano passado. O Watch Party recebe a nova presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Carla Chambel, numa conversa sobre os desafios atuais, a igualdade de género dentro da indústria e os problemas de distribuição. Espreite ainda "Entroncamento", a recomendação da convidada desta semana.
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