Watch Party
Tony Gonçalves e a costela transmontana que o fez conquistar "o sonho americano"
14 mai, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo
Nasceu em Montalegre, mas foi nos Estados Unidos onde encontrou sucesso. Passou ao lado de uma carreira de contabilista para ser um dos homens fortes da indústria dos média, passando pela Samsung ou a Warner Bros. Em plena pandemia, ajudou a lançar a HBO Max. Depois, trouxe o Tribeca Festival para Lisboa. O Watch Party desta semana conversa com Tony Gonçalves sobre os desafios de ser emigrantes nos EUA, os principais desafios da carreira, o futuro da indústria do Cinema e a venda da Warner Bros. A sugestão da semana é o filme e a peça "A Bronx Tale".
Comentários