Watch Party
O que significa ser artista com Salvador Sobral e Clara Riedenstein
21 mai, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo
"A Providência e a Guitarra" é o novo filme de João Nicolau que nos faz seguir um grupo de artistas viajantes do século XIX. Mas nesta história também viajamos para o presente. O Watch Party recebe dois dos atores principais da longa-metragem, Salvador Sobral e Clara Riedenstein, para uma conversa sobre o que significa ser artista e se a política e a arte estão distantes ou próximas. As sugestões deste episódio são o filme "Uma Mulher sob Influência" e a série "Olive Kitteridge". Nas novidades, destacamos a estreia de "Star Wars: O Mandalorian e Grogu".
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