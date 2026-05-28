Watch Party
As agressões que nunca são pequenas em "Novas Narrativas de Caça"
28 mai, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo
"Novas Narrativas de Caça" é uma série antológica da RTP com sete episódios que podem ser contados em jeito de comédia, drama, romance ou thriller. Em comum, todos têm detalhes, às vezes quase impercetíveis, outras vezes que nos atropelam, de um protagonismo negro que só pode ser contado por quem já o sentiu na pele. O Watch Party recebe o ator Allex Miranda e Victor Lemos, um dos criadores da série. Neste episódio temos ainda entrevista em exclusiva em Portugal a dois protagonistas da nova série "The Trio". As sugestões desta semana são a série "Lusitânia" e o filme "Relatos Selvagens".
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