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Paula Neves e como "Riscos" revolucionou a televisão portuguesa

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Paula Neves e como "Riscos" revolucionou a televisão portuguesa

04 jun, 2026 • Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , João Malheiro


Quando se estreou em 1997, na RTP, "Riscos" foi revolucionário. A série de adolescentes trouxe temas que eram, até então, tabu e abordou-os também com arrojo do ponto de vista técnico. Neste Watch Party, recebemos a atriz Paula Neves para recordar a série que, apesar de histórica, neste momento está presa num vácuo legal que impede a RTP de voltar a exibi-la. Ficam, ainda, três recomendações para o fim de semana: o filme "As Ovelhas Detetives" e as séries "Não Fujas Mais" e "Criminosos, Mas Pouco".

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