Watch Party
O futebol dá um bom filme? Rui Miguel Tovar responde
18 jun, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo
O Campeonato do Mundo de Futebol já arrancou em pleno e Portugal também se estreou em campo. Na antecipação deste Mundial, a Netflix lançou duas minisséries - "Brasil 70 - A Saga do Tri" e "México 86" - a recordar histórias de outras competições. São apenas o exemplo mais recente do futebol no cinema. Mas a modalidade dá um bom filme? Rui Miguel Tovar vem ao Watch Party responder, assim como falar da crescente mediatização desta indústria. A sugestão da semana é "Campo dos Sonhos".
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