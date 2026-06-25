"Magalhães". Ângela Azevedo dá vida a Beatriz Barbosa, a mulher que a História esqueceu
25 jun, 2026 • Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , João Malheiro
De Matosinhos para Cannes, Ângela Azevedo conta-nos como foi a experiência de filmar com Lav Diaz e revisita a primeira circum-navegação sem romantismos em "Magalhães", em que contracena com Gael Garcia Bernal. Os Descobrimentos, a rodagem nas Filipinas (e no Alentejo) e a liberdade criativa que lhe foi dada para construir uma personagem histórica quase apagada dos registos são tudo boas razões para ouvir o Watch Party desta semana, mas oferecemos mais uma: Ângela Azevedo ainda vai dar muito que falar à frente e atrás das câmaras mas, entretanto, fala connosco sem papas na língua e com sotaque. No final, revela-nos o que está a preparar para o futuro (sem spoilers, dizemos que envolve outras "andanças" menos cinematográficas) e deixa-nos uma recomendação imperdível: Station Eleven.
O drama histórico "Magalhães" estreou o ano passado em Cannes e chega, esta semana, aos cinemas portugueses. O filme, escrito e realizado por Lav Diaz, é protagonizado por Gael Garcia Bernal, que interpreta o explorador português Fernão de Magalhães que, no século XVI, fez História ao circum-navegar o planeta e, pelo caminho, provou que a Terra era redonda.
A película, filmada entre o Alentejo e as Filipinas, funciona como uma espécie de "anti-épico", pois não olha para narrativa dos Descobrimentos como um feito heróico. Tem cerca de 160 minutos, mas, dizem os rumores, poderá ter uma versão bem mais longa e mais centrada em várias personagens, como a de Beatriz Barbosa, encarnada por Ângela Azevedo.
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