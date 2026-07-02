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A voz de Miguel Ângelo num "Toy Story 5" que nos fala do vícios dos ecrãs
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A voz de Miguel Ângelo num "Toy Story 5" que nos fala do vício dos ecrãs

02 jul, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


"Toy Story 5" é o novo filme da Pixar que traz de volta Woody, Buzz Lightyear, Jessie e restantes brinquedos para mais uma aventura para miúdos e graúdos. Desta vez, numa história que alerta para o perigo do vício dos ecrãs, em especial no que toca às crianças. Para falar desta saga de filmes animados e para explicar como é que se consegue manter atual, nada melhor do que recebermos no Watch Party a voz de Woody na dobragem portuguesa: Miguel Ângelo. A sugestão desta semana é a série "Euphoria".

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