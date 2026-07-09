Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
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Mel Brooks, humor e Matemática com Cláudio Almeida

Mel Brooks, humor e Matemática com Cláudio Almeida

09 jul, 2026 • Daniela Espírito Santo , João Malheiro , Inês Braga Sampaio


Neste episódio do Watch Party celebramos os 100 anos de Mel Brooks com uma retrospetiva à carreira do lendário cineasta e comediante. Para nos ajudar nesta tarefa contamos com Cláudio Almeida, humorista (com formação em Matemática Atuarial), que traça paralelos entre humor e lógica matemática. Será que há Matemática no humor? E o que é que faz Mel Brooks intemporal? Em destaque estiveram clássicos como "Blazing Saddles" ("Balbúrdia no Oeste") e The Producers ("Os Produtores"), e o quanto destas comédias resistiria aos dias de hoje. No final, o responsável pelo "Alerta Estupidez" n'As Três da Manhã (e por aturar a Joana Marques também ao domingo, no Isto É Gozar com Quem Trabalha) recomenda ainda o Funny AF, na Netflix, liderado pelo também comediante Kevin Hart.

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