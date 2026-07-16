Watch Party
O podcast de cinema e séries da Renascença feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muuuuito conteúdo, para vos dizer exatamente o que não podem perder.
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Viagem ao FEST em Espinho para falar com Dan Lausten, Sarah Greenwood e Katie Spencer
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Watch Party

Viagem ao FEST em Espinho para falar com Dan Laustsen, Sarah Greenwood e Katie Spencer

16 jul, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo


O Watch Party desta semana passa pelo FEST, em Espinho, festival de cinema que decorreu no final de junho. Estivemos à conversa com nomes de peso da indústria do Cinema: Dan Laustsen, diretor de fotografia de Guillermo Del Toro e dos filmes "John Wick"; e Sarah Greenwood e Katie Spencer, responsáveis pela Arte em filmes como "Sherlock Holmes" de Guy Ritchie e "Barbie" de Greta Gerwig. Neste último episódio antes das férias, deixamos ainda algumas recomendações para esta semana.

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