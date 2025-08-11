Entrámos na máquina do tempo e chegámos a 1993/94

A Tertúlia Bola Branca viaja até à última época que teve no verão um Mundial nos Estados Unidos, tal como vai acontecer esta temporada. Chiquinho Conde, o selecionador moçambicano e protagonista desse Vitória de Setúbal, lembra Yekini, Balakov e até um sururu com Valderrama nos States e ainda a mudança para o Sporting e o momento em que quase assinou por Benfica e FC Porto. O programa conta ainda com Rui Miguel Tovar e a moderação do Hugo Tavares da Silva
