Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, em direto no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
Entrámos na máquina do tempo e chegámos a 1993/94

11 ago, 2025 • Hugo Tavares da Silva


A Tertúlia Bola Branca viaja até à última época que teve no verão um Mundial nos Estados Unidos, tal como vai acontecer esta temporada. Chiquinho Conde, o selecionador moçambicano e protagonista desse Vitória de Setúbal, lembra Yekini, Balakov e até um sururu com Valderrama nos States e ainda a mudança para o Sporting e o momento em que quase assinou por Benfica e FC Porto. O programa conta ainda com Rui Miguel Tovar e a moderação do Hugo Tavares da Silva

