Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, em direto no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
Arquivo
Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Benfica

19 ago, 2025


O que fez o "special one" no Benfica, o que disse e como treinava? Na véspera do Fenerbahçe-Benfica, a Tertúlia Bola Branca viaja até 2000 com Diogo Luís e João Tomás, dois futebolistas desse plantel de 2000/01, e Rui Miguel Tovar. A moderação é do Hugo Tavares da Silva.

