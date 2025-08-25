Menu
Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, em direto no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
Arquivo
As hipóteses de João Almeida na Vuelta - Tertúlia Bola Branca

Tertúlia Bola Branca

Quais as verdadeiras hipóteses de João Almeida na Vuelta?

25 ago, 2025


Poderemos ver João Almeida de camisola vermelha? O que significaria para o ciclismo português? Os comentadores Olivier Bonamici e Gonçalo Moreira debatem a Volta a Espanha com o favorito Jonas Vingegaard, o histórico tenso entre Almeida e o colega de equipa Ayuso e quem poderá surpreender fora da UAE e da Visma.

