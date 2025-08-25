Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Tertúlia Bola Branca
Quais as verdadeiras hipóteses de João Almeida na Vuelta?
25 ago, 2025
Poderemos ver João Almeida de camisola vermelha? O que significaria para o ciclismo português? Os comentadores Olivier Bonamici e Gonçalo Moreira debatem a Volta a Espanha com o favorito Jonas Vingegaard, o histórico tenso entre Almeida e o colega de equipa Ayuso e quem poderá surpreender fora da UAE e da Visma.
