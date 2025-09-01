Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Tertúlia Bola Branca
O que fica do Sporting-FC Porto e o início do caminho rumo ao Mundial 2026
01 set, 2025
O FC Porto venceu o primeiro clássico do campeonato em Alvalade. Há motivo para soarem os alarmes no Sporting? Que aviso deixam os dragões para o resto do campeonato? Nesta Tertúlia Bola Branca, vamos ainda viajar até à Arménia para analisar o primeiro adversário da seleção nacional rumo ao Mundial 2026, com a participação do treinador Manuel Tulipa e os comentadores Rui Miguel Tovar e Afonso Cabral.
