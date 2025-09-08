Depois da seleção, quem regressa mais forte?

Em semana de regresso do campeonato a Tertúlia Bola Branca debate o forte investimento dos três grandes no mercado e ainda, na véspera do Hungria-Portugal, a seleção nacional.
Com Nuno Campos, treinador português do Zalaegerszeg, da Hungria, e os comentadores Rui Miguel Tovar e Francisco Guimarães, e moderação de Luís Aresta.
