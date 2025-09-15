Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Tertúlia Bola Branca
A categoria de Pote e o impacto de Suárez, o início perfeito do FC Porto e as dúvidas na Luz
15 set, 2025 • Hugo Tavares da Silva
A Tertúlia Bola Branca reúne-se para debater o regresso da Liga, com elogios ao Famalicão e dedos apontados a Bruno Lage. Com os jornalistas Rui Miguel Tovar e Pedro Cadima, autor do livro “Colômbia! Soy loco por ti”, e o comentador Bola Branca Afonso Cabral. A moderação é do Hugo Tavares da Silva.
