Menu
Renascença Renascença
Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, em direto no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
A+ / A-
Arquivo
A classe de Pote e o impacto de Suárez, o início perfeito do FC Porto e as dúvidas na Luz

Tertúlia Bola Branca

A categoria de Pote e o impacto de Suárez, o início perfeito do FC Porto e as dúvidas na Luz

15 set, 2025 • Hugo Tavares da Silva


A Tertúlia Bola Branca reúne-se para debater o regresso da Liga, com elogios ao Famalicão e dedos apontados a Bruno Lage. Com os jornalistas Rui Miguel Tovar e Pedro Cadima, autor do livro "Soy loco por ti, Colômbia”, e o comentador Bola Branca Afonso Cabral. A moderação é do Hugo Tavares da Silva.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.