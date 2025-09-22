Menu
Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, em direto no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
O Benfica de Mourinho vai morder ou o ‘special one’ perdeu o dedinho mágico

22 set, 2025 • Hugo Tavares da Silva


José Mourinho regressou ao Benfica 25 anos depois e ganhou na Vila das Aves por 3-0. O que trouxe de novo? O que disse? O que promete e o que podemos esperar? Tudo isto na Tertúlia Bola Branca, com Bruno Vieira Amaral, Francisco Guimarães e Rui Miguel Tovar. A moderação é do Hugo Tavares da Silva.

