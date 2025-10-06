🔴 Tertúlia Bola Branca: Mourinho devia ter arriscado no clássico? Sporting em queda?
06 out, 2025
A Tertúlia Bola Branca desta segunda-feira vai olhar para os jogos grandes de domingo, Porto-Benfica e Sporting-Braga. Com José Nuno Azevedo, Afonso Cabral e Rui Miguel Tovar, a moderação é do Hugo Tavares da Silva.
