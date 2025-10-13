Carlos Manuel, o golo à Alemanha 40 anos depois e a turbulência em Saltillo
13 out, 2025
A Tertúlia Bola Branca recorda o golo histórico daquele Alemanha-Portugal que garantiu a presença no Mundial de 1986. Com Carlos Manuel, o autor da obra e com histórias sem fim, e os jornalistas José Pedro Frazão e Rui Miguel Tovar, o programa é moderado pelo Hugo Tavares da Silva.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.