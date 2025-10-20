Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Tertúlia Bola Branca
Gigantes na taça, gigantes na Champions (e quando Souness quase partiu a perna de Tahar)
20 out, 2025
A Tertúlia Bola Branca discute a festa da Taça, o Marselha de Roberto de Zerbi, o Newcastle de um bom gigante e aproveita para recordar Souness. Com Bruno Basto, antigo futebolista de Benfica e Bordéus, o treinador Afonso Cabral e o jornalista Rui Miguel Tovar, a moderação é o do Hugo Tavares da Silva
