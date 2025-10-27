🔴 E agora, Benfica? Eleições em debate

Com o recorde mundial de votantes, os adeptos do Benfica vão escolher entre Rui Costa e Noronha Lopes a 8 de novembro. A Tertúlia Bola Branca antecipa o que vem aí na Luz, com António Ribeiro Cristóvão, Francisco Guimarães e Rui Miguel Tovar. A moderação é do Hugo Tavares da Silva.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.