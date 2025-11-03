Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, em direto no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
A+ / A-
Arquivo

Tertúlia Bola Branca

Um ano de Ruben Amorim no United: teimosia ou vai correr bem?

03 nov, 2025 • Hugo Tavares da Silva


Treinador português, na melhor fase desde que chegou ao Old Trafford, cumpriu o primeiro ano à frente do gigante de Manchester. O que fez bem e mal? Para onde vai? Terá tempo? Estas e outras respostas na Tertúlia Bola Branca, com o comentador SportTV Luís Catarino e Rui Miguel Tovar. A moderação é do Hugo Tavares da Silva.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.