Um ano de Ruben Amorim no United: teimosia ou vai correr bem?

Treinador português, na melhor fase desde que chegou ao Old Trafford, cumpriu o primeiro ano à frente do gigante de Manchester. O que fez bem e mal? Para onde vai? Terá tempo? Estas e outras respostas na Tertúlia Bola Branca, com o comentador SportTV Luís Catarino e Rui Miguel Tovar. A moderação é do Hugo Tavares da Silva.
