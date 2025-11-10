Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, em direto no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
A+ / A-
Arquivo

Tertúlia Bola Branca

Rui Costa reeleito, com recorde de votantes, mas que Benfica sai das eleições da Luz?

10 nov, 2025 • Rui Viegas


A ida (massiva) a votos dos benfiquistas é tema obrigatório para a Tertúlia Bola Branca desta segunda-feira, com os comentadores da Renascença, Ribeiro Cristóvão e Francisco Guimarães e com jornalista Rui Miguel Tovar em vésperas da seleção nacional poder carimbar o passaporte para o mundial de 2026. Com moderação de Rui Viegas.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.