Rui Costa reeleito, com recorde de votantes, mas que Benfica sai das eleições da Luz?

A ida (massiva) a votos dos benfiquistas é tema obrigatório para a Tertúlia Bola Branca desta segunda-feira, com os comentadores da Renascença, Ribeiro Cristóvão e Francisco Guimarães e com jornalista Rui Miguel Tovar em vésperas da seleção nacional poder carimbar o passaporte para o mundial de 2026. Com moderação de Rui Viegas.
