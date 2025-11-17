Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, em direto no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
João Carvalho à conversa sobre a braçadeira do Estoril, a liberdade e os números no futebol

17 nov, 2025


O capitão do Estoril Praia é o convidado da Tertúlia Bola Branca. João Carvalho, de 28 anos, esteve à conversa com o Rui Miguel Tovar e o Hugo Tavares da Silva e explicou com que olhos vê o jogo de futebol e como a parentalidade colocou o seu ofício no devido lugar.

