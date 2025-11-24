Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
A+ / A-
Arquivo
Mariana Cabral. O porsche, o 13 de Eusébio e o doce sabor da Taça

Tertúlia Bola Branca

Mariana Cabral. O porsche, o 13 de Eusébio e o doce sabor da Taça

24 nov, 2025 • Hugo Tavares da Silva


Mariana Cabral, treinadora de futebol, trabalha nos EUA e esteve na Tertúlia Bola Branca, com Rui Miguel Tovar e Hugo Tavares da Silva, a explicar o que tem de especial aquela liga e o que falta à nossa. Entre memórias e desabafos, revelou porque Mourinho marcou o início da sua carreira e lembrou o basquetebol com Amorim em Alcochete.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.