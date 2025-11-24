Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Tertúlia Bola Branca
Mariana Cabral. O porsche, o 13 de Eusébio e o doce sabor da Taça
24 nov, 2025 • Hugo Tavares da Silva
Mariana Cabral, treinadora de futebol, trabalha nos EUA e esteve na Tertúlia Bola Branca, com Rui Miguel Tovar e Hugo Tavares da Silva, a explicar o que tem de especial aquela liga e o que falta à nossa. Entre memórias e desabafos, revelou porque Mourinho marcou o início da sua carreira e lembrou o basquetebol com Amorim em Alcochete.
