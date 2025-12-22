Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados.
O ambiente no futebol português e a beleza que ainda existe, com João Nuno Fonseca

22 dez, 2025 • Hugo Tavares da Silva


O treinador de 36 anos descasca as camadas do futebol, relata os tempos de aprendizagem ao lado de Farioli no Qatar e da final que viveu no Jamor com a Académica, revela os encantos da II Liga e da Liga Revelação e resume os seus quatro meses no Leixões, assim como deixa sinais sobre a importância de jogadores como Thiago Silva. Com Rui Miguel Tovar, a moderação é do Hugo Tavares da Silva.

