Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
A+ / A-
Arquivo
tertulia bola branca 29 dez

Tertúlia Bola Branca

As certezas e as incertezas da Liga depois de 16 jornadas | Tertúlia Bola Branca

29 dez, 2025 • Hugo Tavares da Silva


Porto de Farioli superou as expectativas? Sporting joga melhor sem Gyökeres? E o Benfica, para onde vai com Mourinho? Estas e outras perguntas num balanço sobre o campeonato, com destaque para Gil Vicente e alguns futebolistas que vão andar no radar dos olheiros, com Francisco Sousa, Bernardo Bruschy e Hugo Tavares da Silva.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.