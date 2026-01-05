Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Tertúlia Bola Branca
A aposta de Amorim, as virtudes e as fissuras do futebol e os pilares da consciência social | Tertúlia Bola Branca
05 jan, 2026 • Hugo Tavares da Silva
Francisco Geraldes lembrou os tempos com Ruben Amorim no Sporting, explicou as opções recentes da carreira e revelou de onde vem o encanto por Sócrates, o jogador brasileiro que foi o rosto da “Democracia Corinthiana”.
