Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
A aposta de Amorim, as virtudes e as fissuras do futebol e os pilares da consciência social | Tertúlia Bola Branca

05 jan, 2026 • Hugo Tavares da Silva


Francisco Geraldes lembrou os tempos com Ruben Amorim no Sporting, explicou as opções recentes da carreira e revelou de onde vem o encanto por Sócrates, o jogador brasileiro que foi o rosto da “Democracia Corinthiana”.

