Tertúlia Bola Branca
“Há jogadores que não têm lugar no Benfica”: a Taça, as opções de Mourinho e os méritos de Farioli | Tertúlia Bola Branca
12 jan, 2026 • Hugo Tavares da Silva
A Tertúlia Bola Branca lança o jogo dos ‘quartos’ da Taça entre FC Porto e Benfica e tenta antecipar cenários. Com João Manuel Pinto, que foi expulso pelo seu gestor de conta no Jamor, Blessing Lumueno e Rui Miguel Tovar, o programa é moderado pelo Hugo Tavares da Silva
