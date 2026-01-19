As novas ideias de Mourinho e aquele Sporting-PSG que celebrou Yazalde e Cruijff | Tertúlia Bola Branca

Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
As novas ideias de Mourinho e o Sporting-PSG que celebrou Yazalde e Cruijff | Tertúlia Bola Branca

19 jan, 2026


A Tertúlia Bola Branca debate as mexidas de Mourinho no Benfica, tira o chapéu a Thiago Silva e à nova pérola do FC Porto e analisa o regresso de Daniel Bragança em Alvalade. Depois, o Sporting-PSG de 1975 com Héctor Yazalde de um lado e Johan Crujff do outro. Com Francisco Sousa, que tem um cromo de Chiquinho Conde na carteira, e Rui Miguel Tovar, a moderação é do Hugo Tavares da Silva

