Tertúlia Bola Branca
As novas ideias de Mourinho e aquele Sporting-PSG que celebrou Yazalde e Cruijff | Tertúlia Bola Branca
19 jan, 2026
A Tertúlia Bola Branca debate as mexidas de Mourinho no Benfica, tira o chapéu a Thiago Silva e à nova pérola do FC Porto e analisa o regresso de Daniel Bragança em Alvalade. Depois, o Sporting-PSG de 1975 com Héctor Yazalde de um lado e Johan Crujff do outro. Com Francisco Sousa, que tem um cromo de Chiquinho Conde na carteira, e Rui Miguel Tovar, a moderação é do Hugo Tavares da Silva
