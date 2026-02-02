Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
A+ / A-
Arquivo
Ian Cathro: “Não tenho medo, quero que os jogadores não tenham medo” | Tertúlia Bola Branca

Tertúlia Bola Branca

Ian Cathro: “Não tenho medo, quero que os jogadores não tenham medo” | Tertúlia Bola Branca

02 fev, 2026 • Hugo Tavares da Silva


O treinador do Estoril Praia veio à Tertúlia Bola Branca explicar o que anda a fazer por cá e que legado quer deixar. Também refletiu sobre a paternidade e confessou uma desconexão implacável com o futebol escocês. Com Rui Miguel Tovar, o programa é moderado pelo Hugo Tavares da Silva

Veja a Tertúlia Bola Branca no YouTube:

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.