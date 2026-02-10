Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
O conservadorismo ganhou o clássico? | Tertúlia Bola Branca

Tertúlia Bola Branca

O conservadorismo ganhou o clássico? | Tertúlia Bola Branca

10 fev, 2026 • Hugo Tavares da Silva


Empate no Dragão entre FC Porto e Sporting deixa tudo igual na frente do campeonato e permite a aproximação do Benfica. Francisco Sousa e Francisco Guimarães, comentadores Bola Branca, descascam o clássico, explicam as opções dos treinadores, escolhem os destaques da noite chuvosa e antecipam o que vem aí.

