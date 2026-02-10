Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Tertúlia Bola Branca
O conservadorismo ganhou o clássico? | Tertúlia Bola Branca
10 fev, 2026 • Hugo Tavares da Silva
Empate no Dragão entre FC Porto e Sporting deixa tudo igual na frente do campeonato e permite a aproximação do Benfica. Francisco Sousa e Francisco Guimarães, comentadores Bola Branca, descascam o clássico, explicam as opções dos treinadores, escolhem os destaques da noite chuvosa e antecipam o que vem aí.
