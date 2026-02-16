Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Tertúlia Bola Branca
António Simões, as goleadas ao Real Madrid e a importância da memória
16 fev, 2026 • Hugo Tavares da Silva
Até 28 de janeiro de 2026, quando Trubin meteu um golo de cabeça, Benfica e Real Madrid apenas se tinham defrontado três vezes. Simões esteve em todas e até marcou um golo num 5-1 (noutra ganhou a Taça dos Campeões contra Puskas e di Stéfano). À conversa com André Maia e Hugo Tavares da Silva, o 'magriço' conta histórias e destapa a sua sensibilidade para a arte do jogo.
