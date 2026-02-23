Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Tertúlia Bola Branca
Caso Prestianni-Vinicius e os defesas de outros tempos | Tertúlia Bola Branca
23 fev, 2026
A suspensão preventiva de Prestianni, a reação de Mourinho ao episódio com Vinicius na Luz e a evocação de Eusébio, e ainda os galácticos de tempos idos e os grandes defesas centrais do FC Porto. Com Jorge Andrade, Óscar Botelho e Rui Miguel Tovar, a moderação é do Hugo Tavares da Silva
