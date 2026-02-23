Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
Caso Prestianni-Vinicius e os defesas de outros tempos | Tertúlia Bola Branca

Caso Prestianni-Vinicius e os defesas de outros tempos | Tertúlia Bola Branca

23 fev, 2026


A suspensão preventiva de Prestianni, a reação de Mourinho ao episódio com Vinicius na Luz e a evocação de Eusébio, e ainda os galácticos de tempos idos e os grandes defesas centrais do FC Porto. Com Jorge Andrade, Óscar Botelho e Rui Miguel Tovar, a moderação é do Hugo Tavares da Silva

