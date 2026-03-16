Tertúlia Bola Branca
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Os Óscares vão à Bola

Tertúlia Bola Branca

Os Óscares vão à bola | Tertúlia Bola Branca

16 mar, 2026 • Hugo Tavares da Silva


Farioli, Kika Nazareth, Villas-Boas, Helena Costa, entre outros (há uma vencedora improvável e uma categoria bónus no final), ganham o galardão dourado nesta Tertúlia Bola Branca na qual a passadeira vermelha é pisada pelos protagonistas desta temporada. Com Rui Miguel Tovar e Francisco Guimarães, a moderação é do Hugo Tavares da Silva | cuidados técnicos de António Centeno e Rita Gonçalves, imagem de Rodrigo Saraiva

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