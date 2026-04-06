Tertúlia Bola Branca
A liga, o drama e os fantasmas (e ainda a tragédia italiana) | Tertúlia Bola Branca
06 abr, 2026 • Hugo Tavares da Silva
Os resultados de FC Porto e Sporting tornam o campeonato português mais interessante, apesar do ruído à volta, e obrigaram todos a olhar para o calendário. Haverá reviravolta dramática? Francisco Guimarães e Rui Miguel Tovar debatem sobre o que aconteceu e o que vem aí e ainda discutem o que está a acontecer no calcio. A moderação é do Hugo Tavares da Silva | cuidados técnicos de Beatriz Garcia e Lara Castro
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