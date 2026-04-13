Tertúlia Bola Branca
A atualidade desportiva pelos olhos dos jornalistas da Renascença e convidados. Às segundas-feiras, no site da Renascença e Youtube às 19h, e na rádio depois das 23h, na Edição da Noite.
A+ / A-
Arquivo
E o Porto passou no Estoril. Está feito? | Tertúlia Bola Branca

Tertúlia Bola Branca. E o Porto passou no Estoril. Está feito?

13 abr, 2026 • Hugo Tavares da Silva


A Tertúlia Bola Branca reúne-se para acariciar a bola de cristal e adivinhar o que vem aí na Liga. Entre rasgados elogios Pietuszewski e Daniel Bragança, a conversa começa com futebol nacional e desagua nos (des)encantos do Arsenal de Arteta e na singularidade de Bernardo Silva. Com o treinador Blessing Lumueno, o editor de desporto do Expresso Diogo Pombo e Rui Miguel Tovar, tertuliano residente, o programa é moderado pelo Hugo Tavares da Silva. Os cuidados técnicos são do Ricardo Fortunato e da Beatriz Garcia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.