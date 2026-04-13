Tertúlia Bola Branca. E o Porto passou no Estoril. Está feito?
13 abr, 2026 • Hugo Tavares da Silva
A Tertúlia Bola Branca reúne-se para acariciar a bola de cristal e adivinhar o que vem aí na Liga. Entre rasgados elogios Pietuszewski e Daniel Bragança, a conversa começa com futebol nacional e desagua nos (des)encantos do Arsenal de Arteta e na singularidade de Bernardo Silva. Com o treinador Blessing Lumueno, o editor de desporto do Expresso Diogo Pombo e Rui Miguel Tovar, tertuliano residente, o programa é moderado pelo Hugo Tavares da Silva. Os cuidados técnicos são do Ricardo Fortunato e da Beatriz Garcia.
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