Tertúlia Bola Branca
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O dérbi lisboeta, o champagne no Porto e o Braga europeu | Tertúlia Bola Branca

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O dérbi lisboeta, o champagne no Porto e o Braga europeu | Tertúlia Bola Branca

20 abr, 2026 • Hugo Tavares da Silva


O que mudou na Liga o golo de Rafa em Alvalade? O FC Porto aproveitou o dérbi de Lisboa para aumentar a distância para os rivais e os jogadores já podem imaginar como ficam com o cabelo pintado de azul e branco. Em cima da mesa, as opções táticas dos treinadores e também o futuro de Rui Borges. Depois de uma viagem aos encantos e às agonias do futebol nacional, onde cabem os elogios ao Famalicão, vamos até à obra admirável do SC Braga na Liga Europa. Com Rui Miguel Tovar, Óscar Botelho e Francisco Guimarães, a moderação é do Hugo Tavares da Silva | cuidados técnicos: Rita Gonçalves e Beatriz Garcia; Imagem: Rodrigo Machado.

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