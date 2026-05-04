Tertúlia Bola Branca
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Habemus Campeão... mas ele que não se cruze com os anos 80! | Tertúlia Bola Branca

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Habemus Campeão... mas ele que não se cruze com os anos 80! | Tertúlia Bola Branca

04 mai, 2026 • André Maia


O FC Porto é campeão! Com o troféu na mesa do estúdio, dissecamos a conquista com quem já levantou o caneco pelos dragões e com quem narrou as epopeias de um jovem presidente. E ainda deu para montarmos posto emissor em Istambul. Com Augusto Inácio, Octávio Lousada Oliveira e Rui Miguel Tovar, a moderação é do André Maia | cuidados técnicos de Rita Gonçalves e Beatriz Garcia

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