Tertúlia Bola Branca
Rita Fontemanha: “Joguei com pés torcidos, ombros fora do sítio, joelhos a doer e músculos rasgados”
11 mai, 2026 • Hugo Tavares da Silva
A futebolista do Sporting pendurou as botas no domingo, aos 32 anos, depois de 10 anos em Alvalade. Da infância ao futebol profissional, das mazelas às lições e ao que fica (o futebol que não é só futebol), passando ainda pelas dores de crescimento do futebol feminino e a influência da família, Rita Fontemanha conta tudo à conversa com Rui Miguel Tovar e Hugo Tavares da Silva na Tertúlia Bola Branca | cuidados técnicos: Rita Gonçalves e João Campelo.
