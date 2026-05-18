Tertúlia Bola Branca
Mourinho entre o Real Madrid e o Benfica | Tertúlia Bola Branca
18 mai, 2026 • Hugo Tavares da Silva
O que deve fazer o Benfica se José Mourinho aceitar o Real Madrid? E o treinador, por que razão é um desejo de Florentino Pérez? Blessing Lumueno, Rui Miguel Tovar e Hugo Tavares da Silva juntam-se para a Tertúlia Bola Branca e tentam decifrar este movimento merengue. Antes, um pouco da magia do futebol nacional | cuidados técnicos: Óscar Viana e Ricardo Fortunato (imagem: Rodrigo Machado)
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