Tertúlia Bola Branca
Como devia jogar Portugal no Mundial (e um pouco de Marco Silva no Benfica) | Tertúlia Bola Branca
15 jun, 2026 • Hugo Tavares da Silva
E não é que Rui Miguel Tovar e Francisco Sousa concordam com o 11 ideal para a estreia da seleção nacional no Campeonato do Mundo? A Tertúlia Bola Branca antecipa o Portugal-RD Congo e os pensamentos de Roberto Martínez. Depois, uma troca de cromos sobre lembranças do EUA 1994. Antes, a chegada de Marco Silva ao Benfica. A moderação é do Hugo Tavares da Silva | cuidados técnicos: Ricardo Fortunato e Beatriz Garcia
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