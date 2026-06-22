Tertúlia Bola Branca
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E agora, Portugal? (e ainda a canhota de Deus) | Tertúlia Bola Branca

Tertúlia Bola Branca

E agora, Portugal? (e ainda a canhota de Deus) | Tertúlia Bola Branca

22 jun, 2026


Depois do empate desanimador contra a RD Congo, segue-se o Uzbequistão de Fabio Cannavaro. Que mudanças pode fazer Roberto Martínez? Cristiano Ronaldo continua a justificar a titularidade? Como se resolve aquele deserto no meio-campo de Portugal? A Tertúlia Bola Branca, com Rui Miguel Tovar, Marco Vaza e Hugo Tavares da Silva, tenta descodificar o que vem aí e lembra Diego Maradona, autor de dois golos históricos contra a Inglaterra há exatamente 40 anos. Cuidados técnicos: Ricardo Fortunato & Beatriz Garcia | imagem: Rodrigo Machado

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