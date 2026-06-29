Tertúlia Bola Branca
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Portugal quis ganhar à Colômbia? E ainda a Croácia, Messi e churrascos

Tertúlia Bola Branca

Portugal quis ganhar à Colômbia? E ainda a Croácia, Messi e churrascos

29 jun, 2026 • Hugo Tavares da Silva


Por que razão a seleção esteve tão apagada contra James Rodríguez e companhia? A Tertúlia Bola Branca senta-se para debater as opções e discurso de Martinez, olhando também para o que vem aí nos 16 avos de final do Mundial. Blessing Lumueno, Rui Miguel Tovar e Hugo Tavares da Silva trocam ainda cromos sobre lembranças de Messi | cuidados técnicos: Beatriz Garcia e Ricardo Fortunato (imagem: Rodrigo Machado)

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