Mundial 2026
O Espanha-Argentina e o que vem aí com Jorge Jesus | Tertúlia Bola Branca
20 jul, 2026 • Hugo Tavares da Silva
A Tertúlia Bola Branca senta-se à mesa para debater a final do Campeonato do Mundo entre Espanha e Argentina. Num flerte constante com a História e com Rodri, Maradona e Pelé ao barulho, os jornalistas Mariana Fernandes e Rui Miguel Tovar e o treinador Blessing Lumueno discutem sobre o futebol que gostam e o que vimos no Mundial das Américas. Depois, os tertulianos olham para Portugal e para o que vem aí com Jorge Jesus. A moderação é do Hugo Tavares da Silva | cuidados técnicos: Beatriz Garcia e Ricardo Fortunato; imagem: Rodrigo Machado
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