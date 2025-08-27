Mourinho volta à Luz entre os milhões e as memórias. "O comboio até passou duas vezes, mas perdeu-se"

27 ago, 2025 - 16:00 • João Fonseca , Inês Braga Sampaio
José Mourinho está de volta à Luz, esta quarta-feira, para discutir um lugar na Liga dos Campeões, num duelo que é também uma viagem ao passado: em 2000, anos antes de ser o "Special One", o treinador assumiu o comando do Benfica, uma experiência que durou apenas 11 jogos.
Eládio Paramés, amigo de sempre de Mourinho, e em 2000 o diretor de comunicação do Benfica, convenceu João Vale e Azevedo, então presidente encarnado, a dar o lugar do categorizado alemão Jupp Heynckes a um jovem de 37 anos.
"Apresentei o nome, lancei o nome. Eu não descobri nada, nem fiz que descobri. Limitei-me a fazer uma sugestão e a fazer força e a utilizar, digamos, algumas pedras para fazer chegar ao Vale e Azevedo este nome. E foi aceite. O Vale e Azevedo claramente optou por uma coisa diferente, queria um treinador jovem, novo, uma coisa que não estivesse ligada ao passado do Benfica", recorda Paramés, em entrevista a Bola Branca.
Missão cumprida, mas que pouco durou na Luz, depois de Manuel Vilarinho ter conquistado a presidência.
"Foi doloroso porque foi a interrupção de um processo que podia ter dado frutos e que não deu. Foi dramático e triste ver o Benfica desperdiçar um treinador que é aquilo que é, como todos agora reconhecemos. Mais doloroso do que essa fase foi ainda aquela segunda fase em que o Benfica tentou recontratar o José Mourinho", lamenta.
Em 2001, o recém-eleito Luís Filipe Vieira e José Veiga tentaram resgatar Mourinho à União de Leiria, para um regresso ao Benfica. Contudo, seria o FC Porto a vencer esse braço de ferro.
"Houve várias reuniões, mas não se concretizou, acabando ele por ir para o FC Porto, onde obteve os resultados que obteve. E não resultou porquê? Porque as exigências que lhe foram feitas nessa altura eram completamente absurdas", comenta Eládio Paramés, nesta conversa com a Renascença.
Passaram-se 25 anos da passagem de José Mourinho pelo Benfica. Quando pisar o relvado da Luz, pairarão em torno do "Special One" as memórias de uma aventura cortada pela raiz e de outra que não chegou a ser.
Paramés não apostaria num regresso, mais de duas décadas depois, embora também não risque por completo a possibilidade: "Não direi que [Mourinho] é um benfiquista, mas gosta do Benfica. Julgo que foi um projeto que nunca conseguiu concretizar. No futuro, tenho algumas dúvidas. Como se costuma dizer, o comboio não passa duas vezes. O comboio ali até passou duas vezes e perdeu-se. Não me parece que seja possível o regresso, mas..."
Esta quarta-feira, ao comando do Fenerbahçe, o objetivo será impor um dissabor ao Benfica e garantir um lugar na fase regular da Liga dos Campeões. Eládio Paramés avisa que os turcos são "uma boa equipa", que "pode ganhar no Estádio da Luz".
"Não tenho dúvidas sobre isso. Mas não é fácil. Fala-se de um jogo tático. Eu tenho algumas dúvidas que vá ser muito tático, acho sim é que vai ser um jogo intenso, eventualmente com situações repartidas", prevê.
O amigo de sempre de José Mourinho lembra que a ambição do português é a de sempre: ganhar. E numa carreira de 25 anos, falta uma marca ao serviço do Fenerbahçe.
"Falta-lhe nestes últimos dois anos um grande resultado. Vamos ver se é hoje, pode ser que seja hoje", atira.
Depois do nulo na Turquia, é em Lisboa que se decide o play-off de acesso à fase regular da Liga dos Campeões. Confronto marcado para esta quarta-feira, às 20h00, com relato em direto e acompanhamento na Renascença.