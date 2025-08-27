Mourinho volta à Luz entre os milhões e as memórias. "O comboio até passou duas vezes, mas perdeu-se"

José Mourinho está de volta à Luz, esta quarta-feira, para discutir um lugar na Liga dos Campeões, num duelo que é também uma viagem ao passado: em 2000, anos antes de ser o "Special One", o treinador assumiu o comando do Benfica, uma experiência que durou apenas 11 jogos.

Eládio Paramés, amigo de sempre de Mourinho, e em 2000 o diretor de comunicação do Benfica, convenceu João Vale e Azevedo, então presidente encarnado, a dar o lugar do categorizado alemão Jupp Heynckes a um jovem de 37 anos.



"Apresentei o nome, lancei o nome. Eu não descobri nada, nem fiz que descobri. Limitei-me a fazer uma sugestão e a fazer força e a utilizar, digamos, algumas pedras para fazer chegar ao Vale e Azevedo este nome. E foi aceite. O Vale e Azevedo claramente optou por uma coisa diferente, queria um treinador jovem, novo, uma coisa que não estivesse ligada ao passado do Benfica", recorda Paramés, em entrevista a Bola Branca.

"Doloroso" perder Mourinho duas vezes

Missão cumprida, mas que pouco durou na Luz, depois de Manuel Vilarinho ter conquistado a presidência.

"Foi doloroso porque foi a interrupção de um processo que podia ter dado frutos e que não deu. Foi dramático e triste ver o Benfica desperdiçar um treinador que é aquilo que é, como todos agora reconhecemos. Mais doloroso do que essa fase foi ainda aquela segunda fase em que o Benfica tentou recontratar o José Mourinho", lamenta.

Em 2001, o recém-eleito Luís Filipe Vieira e José Veiga tentaram resgatar Mourinho à União de Leiria, para um regresso ao Benfica. Contudo, seria o FC Porto a vencer esse braço de ferro.

"Houve várias reuniões, mas não se concretizou, acabando ele por ir para o FC Porto, onde obteve os resultados que obteve. E não resultou porquê? Porque as exigências que lhe foram feitas nessa altura eram completamente absurdas", comenta Eládio Paramés, nesta conversa com a Renascença.