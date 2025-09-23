🔴 Ouça o relato da I Liga em direto. Benfica-Rio Ave

José Mourinho (re)estreia-se no Estádio da Luz com a possibilidade de isolar o Benfica no segundo lugar, em jogo em atraso da primeira jornada, perante um Rio Ave que ainda não venceu. Relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.
