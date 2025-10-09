Cristóvão Carvalho: "Não vou vender os direitos televisivos, vou comprar os dos outros clubes"

Em janeiro está preparado para reforçar a equipa, se for preciso?

Temos de estar, até porque já percebemos que a equipa tem algumas peças que necessitam de algum reforço, temos algumas áreas que percebemos que não foram bem apetrechadas e precisamos de dar retoques na equipa. Estou claramente preparado para isso.

A formação é sempre uma bandeira de todos os candidatos. O Seixal tem dado muito dinheiro à Benfica SAD, muitas transferências, muito dinheiro, mas dentro de campo nem sempre têm sido bem aproveitados. O que é que pode mudar com a sua vitória?

A nossa academia, o Benfica tem entendido, não como um viveiro de jogadores para a equipa principal, mas como um pote de ouro. Os dirigentes do Benfica nos últimos anos, nomeadamente Vieira e Rui Costa, olham para a academia como um pote de ouro, ou seja, "é aqui que eu vou buscar as receitas extraordinárias para compensar os maus resultados". É assim que têm olhado para ela, e não como um viveiro para colocar os jogadores na equipa principal. Caso paradigmático disso é a venda do João Neves, que, está à vista de toda a gente, foi uma venda precipitada, mal feita. Porquê? Porque era preciso dinheiro para a tesouraria e isso não pode acontecer.

E além disso está a haver um forte desinvestimento na nossa academia. Nós tivemos a melhor academia portuguesa, de longe, hoje não temos. Temos uma boa academia, mas não é a melhor. Há muitos jogadores hoje que não aceitam, que não querem vir treinar para o Benfica porque sabem que não vão chegar à equipa principal - que é extremamente difícil – e, se forem, vão lá jogar uns meses e são vendidos. Os jogadores não querem isso, os jogadores têm de acreditar que vão para a equipa principal, que serão valorizados, e depois, a seu tempo, serão vendidos.

Certo.

Veja-se o caso deste ano, é paradigmático. Não subiu ninguém e nós em todos os escalões fomos campeões. Foi agora um jogador ao Porto por vergonha, por vergonha, claramente, porque houve uma pressão grande sobre o presidente. E então levou um jogador que nem sequer calçou e nós temos ali jogadores maravilhosos, melhores jogadores. Porque é que não sobem à equipa principal? Porque este sistema desmoronou-se, não é?

Hmm.

E porque agora anda-se numa rotação de compra dos jogadores. Eles estão a destruir, claramente, algo que foi bem pensado e bem estruturado. Um jogador que chega com 18 anos à equipa principal só tem de dar três anos, faz os 18, os 19, os 20, mesmo que dê os 21. Aos 21 anos ele valorizou, o Benfica tirou o rendimento desse jogador, ainda é possível vender, ainda tem mais 10 ou 12 anos que pode fazer a sua carreira no resto da Europa. Portanto isto é perfeitamente possível, não é? Vender jogadores que não subiram sequer, ou que estão lá 6 meses, ou que estão lá um ano no máximo, isto não pode acontecer, todo o sistema está a ruir pela base, estão a destruir claramente o nosso viveiro de melhores jogadores, porque já não é o pote de ouro que eles acham que é, portanto falta ali visão, inteligência e critério.

Uma das suas propostas mais arrojadas é a entrada do Benfica na lógica dos multiclubes. Explique-nos a sua proposta, é como o grupo City ou o grupo Red Bull, ou será uma coisa diferente?

O Benfica tem características muito próprias, e nós temos de aproveitar essas características. Uma das razões para o Benfica ter de entrar rapidamente no multiclube tem a ver com o que estávamos a falar, ou seja, não conseguimos em Portugal já captar o máximo de jovens e os melhores jovens que antes fazíamos, porque temos competição de outras academias que também evoluíram muito, e que pagam melhor a esses jogadores, e pagam melhor até aos técnicos, e, portanto, o Benfica tem de abrir essa margem.

Como o Benfica é enorme e tem sócios em todo o mundo, nós temos de ir à Europa, e fundamentalmente o Brasil e a Argentina, e procurar equipas de 3º, 4º escalão, que nos possam abrir a possibilidade de termos mais jovens e de abrirmos o leque de jovens para a nossa academia e fazermos essa pré-seleção, e depois trazermos aqueles que mais se adaptem ao futebol europeu para a nossa academia no Seixal, para poderem ingressar na equipa principal, e vice-versa, depois termos aqui determinados jogadores que têm de rodar e que têm de o ir fazer nesses clubes, mas com a marca Benfica, ou seja, os técnicos e toda a equipa de suporte técnica e desportiva que estará nesses clubes, será a equipa alinhada pelo diapasão Benfica. No fundo precisamos de alargar esse leque em função da grandiosidade que o Benfica tem. Precisamos de crescer rápido e a lógica de multiclubes para mim é absolutamente fundamental.

Vamos à questão financeira, o Cristóvão Carvalho defende um empréstimo de 400 milhões para dividir nos 4 anos de mandato. Esses 400 milhões serviriam para quê? Infraestruturas? Futebol?

Primeiro, vou-lhe explicar, muito rapidamente, para os nossos ouvintes perceberem porque é que é preciso 400 milhões de euros, e eu voltar a dizer: como é que não há nenhum candidato que diga como é que vai resolver o problema fundamental do Benfica. O problema fundamental do Benfica é não ganhar, certo? Ganhamos pouco, mas porque é que não ganhamos? Isso é que é importante perceber. Não ganhámos porque precisamos de vender jogadores. Uma das receitas fundamentais do Benfica é a venda extraordinária dos jogadores.

...

O Benfica, no final de cada ano, tem de encontrar 100 milhões de euros, que é o déficit que o Benfica tem daquela época. O Benfica todos os anos já sabe que perde 100 milhões de euros, e ninguém diz como é que vai resolver o problema. Quando eu estudei o Benfica percebi: se eu tenho aqui 100 milhões de euros e eu não quero vender jogadores, quero tirá-los da academia e mantê-los na equipa principal durante dois ou três anos, eu tenho de resolver rapidamente este problema de tesouraria de 100 milhões de euros. E o que eu fiz foi ir ver o que é que os outros clubes faziam na Europa, ir à procura desses parceiros de referência para encontrar uma linha de crédito para, pelo menos, durante quatro anos eu já ter esses 100 milhões de euros e não estar preocupado em ter de vender jogadores.

Vou ter de vender, como todos os clubes vão ter de vender, mas vou vender aqueles que eu quero, na altura em que eu quero, e quero manter uma estabilidade da equipa. E para quê? Para eu ter tempo, para quando entrar dentro do clube, então perceber como é que aumento as receitas - que eu espero aumentá-las em quatro anos para 700 milhões de euros - e como é que eu baixo os custos, porque isto são coisas que levam tempo no clube, não chegamos lá e não fazemos isto de um dia para o outro.

E esse empréstimo terá uma taxa de juros aceitável?

A taxa de juros que foi negociada é no máximo 50% da taxa de referência que o Benfica paga hoje. Hoje o Benfica paga mais de 6%, então tem de ser uma taxa inferior a 3%.

Daquilo que sabe, a situação financeira atual da Benfica SAD e do clube são preocupantes?

Muito preocupantes, muito preocupantes. Nós duplicámos a dívida bancária, aumentámos a dívida obrigacionista, o Benfica paga em juros cerca de 11 milhões de euros, isto é um jogador. É impensável. As contas do Benfica estão claramente descontroladas e alicerçadas na venda extraordinária de jogadores.

Hmm.

Por isso é que se compram 6/7/8 jogadores e se vendem 6/7/8 jogadores, e assim o Benfica nunca pode ganhar porque a equipa nunca está estável e é preciso colocar ali alguma verba para dar tempo para depois aumentar essas receitas, vender a marca Benfica, ver como é que se faz o naming do estádio, ver como é que se vai negociar com a Adidas, ver como é que se vai negociar com a Fly Emirates, ver como é que se potencializa a marca Benfica para os PALOP, para a Índia, para a China, para os Estados Unidos. Tudo isto são mecanismos que é preciso tempo e as pessoas que vão para o Benfica precisam de tempo para o fazer.

Por falar em naming, é uma possibilidade a breve prazo?

O Benfica tem ali um ativo fantástico que não rentabiliza, mas eu vou-lhe explicar porque é que não rentabiliza: não rentabiliza porque o Benfica não tem credibilidade lá fora, porque teve muitos processos judiciais, porque anda em situações que afetam o seu nome e não há nenhuma marca de referência que queira investir um valor interessante. Temos de dar credibilidade ao Benfica e temos aí um valor que, no mínimo, são 10 milhões de euros por ano.

Mas já fez prospeção de mercado?

Há muitas marcas a querer investir no Benfica, mas exigem que as pessoas e que o clube tenha credibilidade, que não haja processos judiciais, que a equipa esteja na Champions, até quartos finais, meias finais, que pratique um futebol interessante, que tenha um treinador de referência, tudo isto é um pacote que tem de ser vendido e se for vendido eles estão dispostos a pagar.

Já agora a mudança de símbolo, é hipótese ou não?

Não, não penso nisso, aliás, o símbolo levou um pequeno restyling com os novos estatutos e está muito bonito, está muito bonito. O símbolo do Benfica já é uma marca de referência e eu gosto muito do símbolo, não vou mexer.

O que defende para a SAD? Que o Benfica clube aumente a percentagem, que entre um sócio maioritário, que entrem vários minoritários, por exemplo como a Bayern Munique?

O Bayern Munique é um bom exemplo, é o exemplo que eu uso como referência, mas até lá a SAD pode ser uma fonte de receita do clube brutal, porquê? Porque a SAD do Benfica está desvalorizada. Parte destes 400 milhões com a linha de crédito é para recomprar as ações do Sport Lisboa e Benfica que estão em bolsa e que estão com os particulares de referência. Tenho de chegar a acordo com eles ou então escolher outra forma jurídica de o fazer. O Benfica tem de retomar novamente todas as suas ações e tem de revalorizar a sua SAD porque a nossa SAD está num valor muito, muito baixo. A nossa SAD pouco ultrapassa os 100 milhões de euros e temos uma avaliação da Deloitte, conservadora, que nos diz que ela valerá 600 milhões de euros e até valerá mais.

Portanto quando nós fizermos isso temos aqui logo uma margem contabilística enorme. A partir daí vender 20% a investidores de referência. O nosso patrocinador principal tem de estar connosco, uma entidade bancária tem de estar connosco, uma entidade para a internacionalização tem de estar connosco, ou seja, que sejam parceiros de referência e que tragam mais valia ao Benfica. E o clube com a maioria do capital da SAD, como sempre, mas uma maioria reforçada, mais de 70%.

No que diz respeito a infraestruturas, quais são as suas apostas? Aumentar o Seixal? Aumentar o estádio? Um local para as modalidades?

Tocou exatamente nos três pontos que o Benfica tem de trabalhar. Há um que é muito importante e o Benfica tem de encontrar uma solução, um patrocinador a investir, que é no que toca às modalidades. Tem de haver, claramente, uma cidade das modalidades preparada perto de Lisboa ou em Oeiras ou na Amadora, que já tem terrenos disponíveis que já se ofereceram e, assim, acabar com os pavilhões espalhados por Lisboa e por Cascais e para dar qualidade aos atletas. Isso é fundamental.

Esse é um investimento que o Benfica tem de fazer. Depois, há uma coisa em 12 anos, a zona envolvente do estádio, que tem de ser completamente revista e reformulada. Não como o projeto que foi apresentado pelo Rui Costa, que não faz qualquer sentido, mas de um projeto virado para os sócios, virado para o merchandising, virado para o espetáculo, tipo o estilo norte-americano, mas adaptado ao futebol português.

Não vou vender os direitos televisivos, vou para a mesa de negociação para comprar os direitos de todos os outros clubes em Portugal

Centralização dos direitos televisivos. O que é que vai fazer, ganhando as eleições, se a proposta final não for do agrado do Benfica?

Vou fazer aquilo que nenhum candidato tem a coragem de dizer e que é que o Benfica deve fazer. Não vou vender os direitos televisivos, vou para a mesa de negociação para comprar os direitos televisivos de todos os outros clubes em Portugal e levo um parceiro comigo e o parceiro tem de ser aquele que negociar estes dois anos que faltam. O parceiro que eu escolher para negociar os dois anos que faltam agora é o parceiro que será o parceiro do Benfica para comprarmos os direitos televisivos. O Benfica tem de ir comprar, não pode ir vender.

As sondagens não têm sido agradáveis. Admite desistir?

Não, nem pensar. Vou apresentar a minha candidatura na quinta ou sexta-feira. As sondagens são o que são, são sondagens feitas à volta do estádio, tem muita influência das candidaturas que aqui gravitam. O mais importante para mim não é o resultado, o mais importante é apresentar um grande projeto para o Sport Lisboa e Benfica, é falar com os benfiquistas e eles acreditarem nesse projeto. Se eles acharem que agora é o momento votarão em mim e se acharem que não é o momento, o projeto fica, a obra fica e como benfiquista essa é a minha missão.

E se ficar fora da segunda volta, vai apoiar algum dos candidatos?

É demasiado prematuro ainda dizer porque não sei quem serão esses candidatos. Aliás, se me perguntar qual é a minha convicção, acho que as eleições e os resultados vão estar muito fora daquilo que aparece nas sondagens. Estas últimas semanas serão muito importantes, mas é demasiado prematuro para isso.

Em função daquilo que acontecer verei e analisarei os projetos e, a partir daí, tomarei a minha decisão. Sendo que, eu quero é que os benfiquistas conheçam o meu projeto, votem no meu projeto, não tenham medo de votar em alguém que chegou agora porque o meu projeto é sério e honesto e dá-lhes a única coisa que mais nenhum dá, que é um Benfica europeu e a possibilidade de sonhar em trazer para dentro do nosso museu uma orelhuda, que é o desejo de todos os benfiquistas.